证监会：今年做好发行注册制准备 推进优先股和个股期权试点

路透上海7月2日 - 中国证监会在最新发布的2013年报中称，今年将推进优先股试点和个股期权试点，推动原油等战略性期货品种上市；同时做好股票发行由核准制向注册制过渡的各项准备工作等。

证监会主席肖钢在年报致辞中表示，去年的新股发行重新启动，为推进股票发行注册制改革做了准备和铺垫。

他并介绍，2013年6月证监会发布了关于进一步推进新股发行体制改革的意见（征求意见稿），但恰逢资金市场“钱荒”袭来，资本市场出现大幅波动，上证综指.SSEC一度跌至1,800多点，重启工作才不得不推延。

而展望今年的工作，证监会将做好股票发行由核准制向注册制过渡的各项准备工作，研究优化现有审批流程，推进发行环节透明度建设。

债券方面，证监会称将完善债券发行制度，开展债券品种创新试点，发展资产证券化产品，加强资信评级机构监管，强化债券市场商业信用约束，促进债券市场互连互通。

衍生品方面，将推动原油等战略性期货品种上市，加大对金融期货、期权、商品指数、碳排放权等新品种和新工具的研发力度，深化期货品种上市、交易、结算、交割等制度改革，研究推进场外衍生品市场发展。

此外，证监会还将推动《证券法》修改和《期货法》制定工作；继续扩大资本市场的双向开放，促进证券投资跨境双向流动，积极对港先行先试，支持上海自贸区建设，制定并推出相关支持政策的实施细则。（完）

欲浏览证监会年报详情，请点选 here

(发稿 徐永；审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。