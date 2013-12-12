个股期权标的股票或与融资融券并行

路透上海12月12日 -东方早报周四报导，上海证券交易所近日发布的期权全真模拟交易规则显示，参与测试的股票合约标的，必须是融资融券标的证券。

业内分析指出，由于此次是首次个股期权的全真模拟交易，其交易规则很可能与正式推出时类似，因此备受市场关注的个股期权，其标的股票或将与融资融券并行。

报导指出，虽然已有融资融券和股指期货运行，但个股期权被业内视为A股真正的做空工具；亦有券商预测，待个股期权运作成熟后，A股市场上将会有上万个做空品种可供股民投资。

报导并透露，上海证券交易所将在12月26日举行全市场的全真模拟交易，个股期权全真测试的合约标的包括是股票和交易型开放式指数基金（ETF），以及其他证监会批准的品种。

上证所网站显示，目前纳入融资融券标的股票有400只，ETF有8只。而12月26日的全真模拟交易入选标的则为大盘蓝筹股和ETF。

“大盘蓝筹股或为工商银行(601398.SS)(1398.HK)、中国平安(601318.SS)(2318.HK)、贵州茅台(600519.SS)等四个，”报导援引知情人士称。

上海证交所、中国结算上海分公司曾自11月15日起，组织全市场在全天候测试环境进行个股期权业务的专项测试。这是自个股期权启动以来，首次向全市场开放测试系统。

12月初，上证所副总经理谢玮在第九届中国国际期货大会期权与结构化产品发展分论坛上表示，个股期权最快可以在明年4月份推向市场。（完）

(发稿 吴芳; 审校 林高丽)

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