上市公司股票期权和股权奖励纳税期限可延长半年--中国财政部

路透上海9月23日 - 中国财政部网站周四稍晚公布有关股权激励和技术入股有关所得税的新政策，自9月1日起施行。其中，为解决上市公司股权激励对象缴税在时间方面的困难，此次政策调整进一步延长了上市公司股权激励的纳税期限，由现行政策规定的六个月延长至12个月。

新规指出，上市公司授予个人的股票期权、限制性股票和股权奖励，经向主管税务机关备案，个人可自股票期权行权、限制性股票解禁或取得股权奖励之日起，在不超过12个月的期限内缴纳个人所得税。

国内《公司法》等相关法规对上市公司高管人员在转让本公司股票方面有一定期限约束，例如公司高管在合法买入或卖出公司股票后，六个月内禁止进行反向交易；以及公司定期报告公告前30日不得买卖本公司股票等。

对于非上市公司授予本公司员工的股票期权、股权期权、限制性股票和股权奖励，新政允许实行递延纳税政策，即员工在取得股权激励时可暂不纳税，递延至转让该股权时纳税；股权转让时，按照股权转让收入减除股权取得成本以及合理税费后的差额，适用“财产转让所得”项目，按照20%的税率计算缴纳个人所得税。

股权转让时，股票（权）期权取得成本按行权价确定，限制性股票取得成本按实际出资额确定，股权奖励取得成本为零。

而享受递延纳税政策的条件包括：属于境内居民企业的股权激励计划；股权激励计划经公司董事会、股东会审议通过；激励标的为境内居民企业的本公司股权；激励对象应为公司董事会或股东会决定的技术骨干和高级管理人员，激励对象人数累计不得超过本公司最近六个月在职职工平均人数的30%；股票（权）期权自授予日至行权日的时间不得超过10年等。

此外，新政策还对技术成果投资入股实施选择性税收优惠政策。企业或个人以技术成果投资入股到境内居民企业，被投资企业支付的对价全部为股票（权）的，企业或个人可选择继续按现行有关税收政策执行，也可选择适用递延纳税优惠政策。选择技术成果投资入股递延纳税政策的，经向主管税务机关备案，投资入股当期可暂不纳税，允许递延至转让股权时，按股权转让收入减去技术成果原值和合理税费后的差额计算缴纳所得税。（完）