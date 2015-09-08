综述：A股救市政策再度多箭齐发 但大盘寻找市场底仍需时日

图为上海一家券商营业部内的投资者们。 REUTERS/Aly Song

作者 林琦

路透上海9月8日 - 时隔两个月后，中国A股市场近日又迎来新一轮救市政策密集发布，监管层维稳意图充分表露。不过，俗语所谓“病去如抽丝”，股市信心恢复也需要一个较为漫长的过程，大盘震荡筑底过程仍将持续数月。

无论是提高期指保证金、对期指和期权仓位限额管理，还是股息红利税收减免、股指熔断机制将实施，总体上都是为了减少市场的投机性，鼓励长线投资。不过，这些政策不足以令投资者立即重树信心。

“现阶段市场对于利好的反应较为平淡，信心恢复需要较长时间。”信达证券研发中心副总经理刘景德指出。

他说，政策利好有个累积过程，等到市场信心恢复了，市场热点出现了，大盘才能逐步走好。

他认为，8月底沪综指创下的2,850点低点，基本上已是中期底部区域，下行空间有限。作此判断的依据包括近期密集发布利好政策有助于托底；蓝筹股估值较低，有利于吸引长线资金入场；成长股和题材股短期跌幅较大，有反弹动力。

中国证监会有关负责人周日晚重申将采取多种措施稳定股市后，周一晚间监管层又出台三项举措，包括财政部对持股一年以上的股票股息红利免税、沪深证交所和中国金融期货交易所拟设立熔断机制、上证所进一步加强50ETF期权持仓限额管理。

爱建证券分析师侯英民指出，熔断机制可以起到缓冲作用，让投资者有时间冷静下来，但这不会改变股指的中长期趋势。

“这次调整的时间跨度比较长，起码3-5个月。”他预计，短期内大盘将继续寻底过程，股指将自然形成“市场底”。

申万宏源研究所市场研究部联席总监钱启敏亦赞同今年内大盘将维持震荡筑底过程。不过他认为，大盘短期内或有一波小反弹，其中深成指.SZSC1反弹力度在10%左右，沪综指.SSEC因受银行股等权重股的牵制，指数短期或会失真，反弹幅度略小。

沪综指周二早盘收报3,038.054点，跌42.366点或1.38%；上海A股上午仅成交1,006亿元，创下近期低量水平。

**设双保险**

尽管A股市场已设了10%的涨跌幅限制，但是为了避免投机过度和控制市场波动，沪深证交所和中国金融期货交易所拟推出熔断机制，设立5%和7%这两个熔断阀值。

今后沪深300指数.CSI300涨跌达到5%时，沪深市场的全部股票、可转债、可分离债、股票期权及中金所的所有股指期货合约，将暂停交易半小时。触发7%熔断阈值的，这些品种暂停交易至收市。

“这等于设了双保险。”钱启敏指出，目前A股市场以散户投资者为主，容易受市场情绪所影响，大盘波动幅度较大。设立熔断机制，是希望市场能够稳定运行，避免投资者信息误读后的情绪化操作。

上海一券商分析师则认为，熔断机制与涨跌幅制度相似，都会对大盘造成助涨助跌的作用。恢复交易后，要卖还是会卖，抛压不会明显减少。

他还指出，目前监管层所做的大部分是“减法”，主要目的是弱化市场化机制下的各种做空力量。但是在给期指和期权交易上“手铐”的同时，市场上的避险机制也被人为破坏了，反而影响了长线机构的信心。

上周三，中金所宣布，自周一起将三大股指期货非套期保值的持仓保证金标准由30%提高至40%，套保保证金标准由10%提高至20%。同时，投资者在单个期指产品、单日开仓超过10手，构成异常交易，此前标准为100手。

“要么减少现货头寸，规避风险，要么就是到海外去做空A50。”一家私募基金经理指出，这是政策面带来的副作用，短期内维稳是监管层首先考虑的，其他的就暂时顾不上了。（完）

(审校 林高丽)

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