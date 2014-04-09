安信证券看空股市被指“不专业” 业内人士称市场不能一种声音

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京4月9日 -中国官方媒体人民网周三登文指责安信证券成为A股市场的“大空头”，表现不专业；但业内人士回应称，对市场的观点是机构和投资者自己决定的，按文章的意思“只能看多”并非市场化的表现。
人民网的这篇文章作者认为，安信证券看空市场往大了说是不讲“政治”；朝小处讲是不专业，为博眼球而忽悠投资者。
“以人民网这篇文章的看法.....,看多就专业，看空就不专业，这不是笑话嘛。”一位业内人士指出。
“机构怎么看是自己的事情，投资者信不信由自己决定。”湘财证券策略分析师朱礼旭表示。
“安信证券现在算是市场最坚定的空头，最悲观的，……但是不排除会有一些人收到某些政府官员的指示在舆论方面拖拖市场，也不排除这样的可能性。”某知名券商策略分析师认为。
他并认为，“这篇稿子太霸道了，应该不是让大家都不看空了，这样搞的话真的很过分。”
业内人士指出，在越来越市场化、改革简政放权的大的背景下，在资本市场卖方研究这一块不让大家看空、只能一味看多，这个肯定是不能搞下去的。
安信证券最新研报称，政府稳增长政策的效应已基本可以忽略。报告认为，稳增长对经济增长拉动作用十分有限，对市场的刺激作用基本结束，并且导致利率居高难下。
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(发稿 张晓翀；审校 毕晓雯)
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