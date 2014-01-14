《WASIK专栏》去年表现滞后的类股或许是今年的赢家

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 John Wasik 编译 戴素萍/张若琪/王洋
路透芝加哥1月13日 - 如果股市持续上涨，去年表现滞后者或许是今年的赢家。
在五年的多头行情中，许多可能表现不错的类股都是大器晚成。这类股票第一眼或许不太想选，然而如果你是反向操作，或是稍以守势为主的投资者，这类股票是值得挑选的。
假设经济基本面和企业获利仍旧稳健，对整体股市而言，或许将是很不错的一年，对那些在2013年遭到忽视的个股来说，前景更是不错。
“我感到乐观，”Mesirow Financial驻芝加哥的首席分析师Diane Swonk表示。他预测今年国内生产总值(GDP)会有3%，创造的就业岗位将达300万个。
“我很久没有觉得乐观了，”Swonk于1月9日在芝加哥高级总裁俱乐部(Executive Club of Chicago)的年度经济展望午餐会上表示。
**不动产反弹**
2012年住宅建筑股的机构买盘大增。但去年，在标准普尔500指数中，不动产类股中各领域表现都欠佳，只有基本原料股例外，根据Morningstar，截至1月10日止的一年，不动产类股仅上涨了6%。
但如果经济继续创造更多就业机会，激励独栋房屋到商用存储空间等各类房地产的长期需求， 那么今年的情况可能就有所不同了。
Case-Shiller最近一份房价指数报告显示，美国房屋价格创七年来最大年增幅。住房和商用房地产仍有许多被抑制的需求尚未消化。抵押贷款利率料维持在相对低位，房地产业仍大有可为。
房地产投资信托(REIT)的上市交易基金(ETF)是值得考虑的标的，尤其若是寻求额外收益的话。
看看iShares U.S. Real Estate ETF (IYR.P)吧，这支ETF持有Simon Property Group(SPG.N)、American Tower(AMT.N)和PublicStorage(PSA.N)等开发商和地产经理公司，去年仅涨1%，但收益率接近4%。其每年收取0.46%的费用。
**材料类股为合理选择**
材料类股去年是标准普尔各产业类股中，最不受青睐的类股，截至1月10日的一年涨幅不到3%。这类股中包括一篮子金属、化学制品、矿业和造纸等高度景气循环股，这样的核心架构在成熟的经济循环周期时易有最突出表现。
但如果美国经济继续成长，表现落后的股票也可能领跑。
Materials Select Sector SPDR(XLB.P)持有孟山都(Monsanto)(MON.N)、陶氏化学(DowChemical)(DOW.N)、美国自由港麦克默伦铜金矿公司(FCX.N)等股。SPDR每年收取0.18%管理费。其去年上涨26%，表现优于整体材料股。
**能源股料会飙升**
去年能源板块是另一个表现黯淡的行业，截至1月10日的一年回报率仅是温和的10%，相比之下表现最好的科技板块回报率达到56%。不过全球范围内对能源需求的改善，预示着油气开采商的前景看好。
Vanguard Energy ETF(VDE.P)持有主要能源类开采商和服务商的股票，比如艾克森美孚(XOM.N)、雪佛龙(CVX.N)、SchlumbergerNV (SLB.N)。该支基金的年度管理费是0.14%，去年的回报率是26%。、
**公用事业股料仍处于守势**
在牛市时候，电力、天然气和供水厂商几乎得不到投资者的青睐。只有投资者从当时最热的板块中撤出来，或面临广泛的不确定性时，此类高派息的公司才会变得有吸引力。
既然牛市必定会在某个时段消退，那么买个可依靠的东西总不是错的。公用事业股就符合这个标准。尽管这些公司去年牢牢垫底，但如果市场遇到麻烦的话，它们可能会反弹。
可以考虑ETF产品，比如iShares U.S. Utilities (IDU.P)，该基金持有Duke EnergyCorp (DUK.N)、Dominion Resources (D.N)、Exelon Corp(EXC.N)等蓝筹股。其去年的回报接近15%，年管理费率0.46%。
选择一个不那么亮丽的美国行业并寄望它反弹，你会感到不安么？一个明智的选择是通过投资于广泛持仓全球股票的基金，比如iShares MSCI ACWI Index ETF(ACWI.O)，将你的投资组合分散于每个行业。那提到的这个基金为例，它持有苹果(AAPL.O)、雀巢NESN.VX、通用电气(GE.N)等全球最大型公司的股票。去年该基金的回报率是22%，年度管理费是0.34%。(完)
(译文审校 高琦)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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