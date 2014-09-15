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市场报道 | 2014年 9月 15日 星期一 15:43 BJT

瑞典金融市场：瑞典股市下跌，此前中左翼反对党组成少数派政府

路透斯德哥尔摩9月15日 - 瑞典股市蓝筹股指数 周一开盘下滑0.6%，此前周日的大选中左翼政党组成少数派政府。

瑞典反对党中左翼社会民主党赢得大选，但未能获得议会多数，因此如何组成坚固的执政联盟将成为其面临的挑战。

0710 GMT，瑞典克朗兑欧元 报9.2514克朗，周末曾下跌约0.03克朗。(完)
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