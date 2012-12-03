《热点透视》以股权融资支应收购LME 港交所意在求稳

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Peter Thal Larsen; 编译 隋芬
路透香港11月30日电---香港交易及结算所(0388.HK)在稳妥行事.配股筹资10亿美元,将可帮其偿还今年稍早为收购伦敦金属交易所(LME)所借债务的一半还多.极低的债券收益率(殖利率)也许会使发债融资显得具有吸引力.但近期股价反弹与港交所的慷慨派息,都支持其售股筹资的谨慎做法.
此次配股显然具有"天时".配股在英国监管当局宣布LME交易几小时後启动,且得到港交所股价在过去四个月间上涨24%的背景支持,这些涨幅是由成交放量所带动.即便配股会使现有股东的股权稀释大约6%,新投资者仍在118美元的价格纷纷抢购--较昨日收盘折让5.4%.配股消息传出後,今日港交所股价跌幅不到1%.
港交所之前借入17亿美元过桥贷款,来支应对LME的22亿美元收购.两个月前其刚发行5亿美元可转债,如今又配股10亿美元,意味着已为过桥贷款的绝大部分完成再融资.
初看之下,亚洲债市高速发债,但港交所仍坚持股权与混合股权融资,未免古怪.但港交所还是有几条充分理由,来解释为何对运用杠杆谨慎而行.其一,虽是一家上市12年的公司,港交所尚未进行过纯粹的债券融资:甚至它都没有正式的信用评级.
港交所对股市的热情也并不绝对:今年9月,其只是承诺债务不会超过股权的40-50%.通过发债为剩余的过桥贷款再融资,似乎是不假思索的选择.但只要港交所继续对股东大方派息,运用债务杠杆的空间就将有限.(完)
--译文审校 田建华
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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