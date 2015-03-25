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货币新闻 | 2015年 3月 25日 星期三 17:26 BJT

中东股市：沙特股市下跌2.6%，投资者关注企业财报季

路透迪拜3月25日 - 沙特股市周三早盘全线回撤，投资者关注即将开始的第一季财报公布。埃及股市也下跌。

沙特股市指标股指 重挫2.6%，多数个股下跌。沙特矿业公司Saudi Arabian Mining Co (Ma'aden)暴跌8.5%，拖累大盘走低。(完)

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