调查：巴西股市涨势料接近尾声，总统弹劾让投资者喜忧参半

路透巴西利亚/墨西哥城4月1日 - 路透对股市分析师的调查周五显示，巴西股市最近的涨势恐接近尾声。巴西总统罗塞夫(Dilma Rousseff)被弹劾的机率上升让投资者感到乐观，但对其继任者的担忧令这种乐观情绪减弱。

与最近有关巴西经济和外汇市场路透调查相似的是，股市分析师对于该国股市未来几个月的前景没有强烈的一致看法，因政治危机加剧。

过去一周收集到对2016年底指标Bovespa指数.BVSP的14份预测介于42,000-65,000点，预测区间两端点分别为较周四收盘跌16%及上涨30%。

不过只有三名策略师预计该指数不会低于60,000点，自2014年以来该点位未被突破过。调查对Bovespa指数年底水平的预测中值为52,150点，较当前水平仅高4%。

巴西股市在1月从2009年以来低位大涨近40%，让很多人措手不及，因政治危机似乎更可能缩短罗塞夫的任期。

这波涨势与当地经济呈现极大反差，巴西目前正经历超过一个世纪以来最严重的衰退，衰退期已进入第二年。

在巴西货币雷亚尔大幅贬值之后，以美元计价的巴西股市看来相当便宜，外资强劲买需提振股市上涨。

不过市场的乐观情绪很快开始降温，因他们担心可能继任的PMDB党党魁Michel Temer能否通过四分五裂的国会组建有力的执政联盟，因为他及其他PMDB党领导人也在罗塞夫同一起腐败案件中被调查。

部分分析师仍然看多，例如汇丰和美银美林。两家银行最近将投资组合中巴西股票提升至“加码”。

“政治面情况好转将使财政政策能获得国会批准，带来更为有力的财政调整，以及信心方面的冲击，”美银美林分析师写道。

他们还押注，随着通胀下降，央行将降息。(完)