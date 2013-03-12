《Saft专栏》量化宽松和企业获利对美股的支撑料将减退

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft; 编译 艾茂林/石冠兰

路透3月12日 - 股市，尤其是美国股市，正被量化宽松(QE)和高额企业获利这两个史上罕见的非常态因素撑高，而这其中总有一个因素料在2013年开始消退。

周五公布的美国就业市场数据好得出乎预料，令人愈发期待美国联邦储备委员会(美联储/FED)不久后将更积极而公开地考虑放缓或退出资产购买的方式和时机。

与此同时，身处让人眩晕高位的美国企业获利还在攀升之中，最起码会令人对未来获利状况心存谨慎。

企业获利极佳且不断上升，货币政策推动投资者前往股市冒险。这两个因素共同扶助道琼工业指数创出纪录新高。

可是，如果就业市场持续改善下去会怎样？如果是这样，过去几年复苏疲弱期间的一个特点--薪资被压低的状况就会发生逆转，侵蚀企业获利，同时给了美联储撤销经济支撑措施的理由。

如果就业人数继续以改善后的速度增长，且就业参与率没有反弹，那么到2014年夏季，失业率将降到美联储退出QE的门槛6.5%。而利率市场反映出的是，2018年以前实质利率都不会明显收紧。

货币政策恢复正常的时间早于预期，可能给市场稳定带来很大破坏。撤出支撑措施会让股市遭殃，而利率条件反射式地上涨，无疑会难倒很多满手公债的投资人。

诚然，美联储一向在金融市场遭难时以宽松货币相救的完美手法，本身就能对市场构成支撑。如果说道指在将来某个周五大跌500点时，美联储必当重推QE，那么如今撤不撤回QE，又有谁会在意呢？

预期提早退出QE的一个原因，是因为QE将很快受到两个方面的夹击。几位频频表态的联储官员，比如达拉斯联储总裁费希尔和费城联储总裁普洛瑟，对QE的效力以及可能意想不到的副作用表示担心，并呼吁减少购债。另一方面，若就业持续增长，那些持中间立场的联储官员可能很快加入QE怀疑论者的阵营，致使减少或停止购债的时间提前。

**利润的魔毯之旅**

由于有着这样的可能，了解美国企业利润增长速度有多快是非常重要的，尤其是在这样的经济背景下。税后企业获利现在约占国内生产总值(GDP)的11%，而从1950到2000年，该比例一直在4-6%之间摇摆。

未来几年，如果没有其他重大支撑因素，该比例重返历史中值就意味着未来的股票回报率将相当可怜。

但为什么获利可能降低呢？首先，利润攀升的原因之一在于，美国薪资占比越来越小；现在不到GDP的44%，而且还在下滑，自1999年已经降了几个百分点。这是全球化和工作外包至海外的结果之一。不过，那些可以外包至海外的工作大致已经定型，现在趋势可能是新制造技术令工作岗位重返美国。而且，楼市反弹是只能在本土发生的成长。

其次，还有政府支出可能降低的问题。政府支出的一美元是支撑家庭收入、消费和企业获利的一美元。不论正确的政策应该如何，现在争论的焦点在于随着时间过去、经通胀调整的实质政府支出下滑的程度。

当政府削减赤字支出，获利的唯一希望寄托于家庭储蓄率的降低。然这与潮流背道而驰，考虑到美国人退休账户的惨状，这也是不合逻辑的。

“重点来了，若整体政府和家庭储蓄正常化，可能伴随而来的是企业获利的大幅下滑，”对冲基金Hussman Funds经理John Hussman在给客户的报告中指出。

获利降低将打压股市，尤其是企业在获利增高和来自政府支出的营收温和降低之间进退两难的话。如果美联储一退出支持政策企业获利就下滑，不论美联储的出发点是就业已反弹、还是对自身魔力失去信心，那就要当心了。

股市最大的希望，可能是政府支出降幅足以对就业增长造成致命打击，然后量化宽松得以延续。

然而这既不太可能，也并不可取。(完)

(译文审校 张明钧)

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