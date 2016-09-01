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时事要闻 | 2016年 9月 1日 星期四 12:08 BJT

热带风暴Hermine继续增强 预计将升级为飓风--NHC

路透8月31日 - 美国国家飓风中心(NHC)周三晚间发布预报称，热带风暴Hermine经由墨西哥湾东部时继续增强，对佛罗里达州西北部部分地区发布飓风预警。

NHC称，目前该热带风暴位于佛罗里达州坦帕(Tampa)西南偏西约315英里(510公里)，最大持续风力为每小时60英里(每小时95公里)。

NHC表示，预计未来24到36小时，Hermine还将增强，着陆时将升级为飓风。(完)

(编译 杜明霞；审校 许娜)

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