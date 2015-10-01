纽约期市：期棉跳升，美国东海岸棉农为飓风对作物造成伤害作准备

路透纽约10月1日 - 洲际交易所(ICE)期棉合约周四跳升，飓风Joaquin增强，投资人愈发担心美国东海岸棉花作物的质量受损，已经晚了的收割会被进一步推迟。

风暴带来的降雨都会令准备收割的农户难以到田间采棉，且可能令棉花的颜色变暗，价值受损。

ICE-12月期棉合约 一度大涨1%，结算价升0.3%，报60.60美分。美国国家飓风中心(NHC)表示，风暴已经加强为四级飓风，并预计还在进一步增强。

目前尚不确定风暴是否会吹袭美国东海岸。NHC地图显示，Joaquin的路径可能在周一早吹袭产棉的北卡罗来纳州和弗吉尼亚州海岸。(完)

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