纽约期市：期棉跳升，美国东海岸棉农为飓风对作物造成伤害作准备

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透纽约10月1日 - 洲际交易所(ICE)期棉合约周四跳升，飓风Joaquin增强，投资人愈发担心美国东海岸棉花作物的质量受损，已经晚了的收割会被进一步推迟。
风暴带来的降雨都会令准备收割的农户难以到田间采棉，且可能令棉花的颜色变暗，价值受损。
ICE-12月期棉合约 一度大涨1%，结算价升0.3%，报60.60美分。美国国家飓风中心(NHC)表示，风暴已经加强为四级飓风，并预计还在进一步增强。
目前尚不确定风暴是否会吹袭美国东海岸。NHC地图显示，Joaquin的路径可能在周一早吹袭产棉的北卡罗来纳州和弗吉尼亚州海岸。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。