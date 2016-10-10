飓风马修向海上方向移动 美国北卡州洪水泛滥死亡人数上升

路透卡罗莱纳海滩10月9日 - 美国北卡罗莱纳州长周日称，受飓风马修(Hurricane Matthew)影响，该州河流的水位仍在上涨。飓风减弱后正在向海上方向移动，身后在美国东南沿岸留下一片狼藉。

马修是2007年以来最强的一次大西洋风暴，周日已减弱成为后热带气旋(post-tropical cyclone)。此前这场风暴横扫加勒比地区，导致海地近900人死亡。美国死亡人数增至17人，超过200万美国家庭和企业断电。

北卡州报告有五人失踪，同时河水仍在上涨，州长Pat McCrory预计死亡人数还会增加。他称目前该州有八人死亡，一些河流的水位达到纪录水平，几天内不会降低。

沿海地区暴雨肆虐，许多河流泛滥，因此沿海和内陆有大量社区仍浸泡在水中，浸水的电线和受损的房屋导致险情不断。(完)