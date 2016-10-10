飓风马修向海上方向移动 美国北卡州洪水泛滥死亡人数上升

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透卡罗莱纳海滩10月9日 - 美国北卡罗莱纳州长周日称，受飓风马修(Hurricane Matthew)影响，该州河流的水位仍在上涨。飓风减弱后正在向海上方向移动，身后在美国东南沿岸留下一片狼藉。
马修是2007年以来最强的一次大西洋风暴，周日已减弱成为后热带气旋(post-tropical cyclone)。此前这场风暴横扫加勒比地区，导致海地近900人死亡。美国死亡人数增至17人，超过200万美国家庭和企业断电。
北卡州报告有五人失踪，同时河水仍在上涨，州长Pat McCrory预计死亡人数还会增加。他称目前该州有八人死亡，一些河流的水位达到纪录水平，几天内不会降低。
沿海地区暴雨肆虐，许多河流泛滥，因此沿海和内陆有大量社区仍浸泡在水中，浸水的电线和受损的房屋导致险情不断。(完)
(编译 王丽鑫；审校 郑茵)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)