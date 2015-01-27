暴风雪袭击纽约 但主要交易所仍将维持正常运作

路透纽约1月26日 - 挟带狂风的一场暴风雪周一侵袭美国东北部，受到严重影响的人数超过6,000万，且迫使纽约市多项服务停摆，停摆规模之大为2012年超级风暴桑迪(Superstorm Sandy)袭击纽约以来仅见。

强度可能为史上罕见的这场暴风雪影响人数恐怕占美国总人口的20%，并导致美国东岸数州宣布进入紧急状态，迫使数千架次航班取消、许多重大运输枢纽关闭、学校宣布停课。

由于这场铺天盖地而来的暴风雪直击纽约，华尔街周一近乎人去楼空，多数投资银行及基金管理公司仅留最少人力，许多员工选择在家上班。

这场暴风雪可能为美国东岸带来厚度高达90公分的降雪，且让数以千万计的民众交通受阻，这也导致该区域部分银行关闭分行服务，不过主要交易所仍将维持正常运作。

洲际交易所(ICE)(ICE.N)、纽约证交所(NYSE)、Nasdaq OMX Group (NDAQ.O)以及BATS Global Market等交易所业者表示，周一及周二料将维持正常运作。

美国证券行业和金融市场协会(SIFMA)建议国内债市维持正常运作，并称其预期各市场周二也将开市交易。(完)

(编译 张明钧; 审校 许娜)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。