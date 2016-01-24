暴风雪袭击过后纽约恢复运转 华盛顿仍陷入停顿

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透纽约/华盛顿1月24日 - 在经历一天的足不出户后，美国纽约和华盛顿民众周日重新走出家门。此前一场暴风雪导致美国东海岸多数地区陷入瘫痪。
在罕见的暴风雪结束后，整个地区似乎都松了一口气，即便华盛顿和纽约的交通系统仍在努力恢复全面服务，以及时迎接周一的交通早高峰。这场暴风已导致数个州至少20人丧生。
全美气象服务(NWS)称，这场暴风雪强度为纽约历史上第二高，截至周六午夜，中央公园的积雪深度达到26.8英寸(68厘米)，仅次于2006年创下的26.9英寸纪录。
纽约证交所一名发言人表示，该市场计划周一正常开市。纽约的学校周一也将正常上课。
慕尼黑再保旗下Geo Risks研究部门的主管Peter Hoeppe在声明中表示，目前估计暴风雪造成的损失还为时过早。
华盛顿和巴尔的摩多数地区的公立学校周一关闭，部分学校停课至周二。华盛顿地区联邦政府机构周一因暴风雪关闭。美国众议院则取消了投票直至2月1日。
根据航空网站FlightAware.com，周日约有3,500架次航班取消，另有周一的700架次航班被取消。(完)
(编译 徐文焰；审校 李爽)
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)