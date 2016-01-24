暴风雪袭击过后纽约恢复运转 华盛顿仍陷入停顿

路透纽约/华盛顿1月24日 - 在经历一天的足不出户后，美国纽约和华盛顿民众周日重新走出家门。此前一场暴风雪导致美国东海岸多数地区陷入瘫痪。

在罕见的暴风雪结束后，整个地区似乎都松了一口气，即便华盛顿和纽约的交通系统仍在努力恢复全面服务，以及时迎接周一的交通早高峰。这场暴风已导致数个州至少20人丧生。

全美气象服务(NWS)称，这场暴风雪强度为纽约历史上第二高，截至周六午夜，中央公园的积雪深度达到26.8英寸(68厘米)，仅次于2006年创下的26.9英寸纪录。

纽约证交所一名发言人表示，该市场计划周一正常开市。纽约的学校周一也将正常上课。

慕尼黑再保旗下Geo Risks研究部门的主管Peter Hoeppe在声明中表示，目前估计暴风雪造成的损失还为时过早。

华盛顿和巴尔的摩多数地区的公立学校周一关闭，部分学校停课至周二。华盛顿地区联邦政府机构周一因暴风雪关闭。美国众议院则取消了投票直至2月1日。

根据航空网站FlightAware.com，周日约有3,500架次航班取消，另有周一的700架次航班被取消。(完)