桑迪导致联合国总部严重受损

四分之一投资者预计未来一年至少有一国退出欧元区--调查
路透柏林2月28日 - 周二公布的调查显示，越来越多的投资者预计欧元区将在未来数月失去至少一个成员国，蔓延风险料比2012/13年债务危机高峰期间更甚。
路透联合国11月1日电(记者 Louis Charbonneau)---联合国安全主管官员周四表示，位於纽约曼哈顿东河沿岸的联合国总部遭飓风“桑迪”（Sandy）严重损坏。
“桑迪”於周一晚间登陆纽约，致使曼哈顿下城区多处淹水，近200万当地居民失去供电。这场席卷美国东海岸的风暴也影响到了联合国总部，该机构於周一至周三关闭。
“至周二早上，联合国总部受损已经非常严重，”负责安全和安保事务的联合国副秘书长格雷戈里·斯塔尔（Gregory Starr）对记者表示。
斯塔尔并称，这场风暴比所有人预想的都要严重，造成地下楼层多处办公室严重淹水。影响到了主建筑冷却、电力和通讯系统。
“我们尚未完全恢复正常运行，”斯塔尔称，“因通讯系统明显受损。”
联合国秘书长办公厅主任苏珊娜·马尔科拉（Susana Malcorra）表示，联合国在世界范围内的维和以及人道救援行动不会由於“桑迪”对联合国总部的打击而被影响。（完）
编译：辛毅 发稿：王凤昌
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