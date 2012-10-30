新泽西州一核电厂宣布进入“警戒”状态

马来西亚警方指认一名朝鲜使馆官员为金正男遇刺案嫌犯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚警方周三指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。
路透纽约10月29日电---美国核能管理委员会（NRC）周一称，因飓风“桑迪”（Sandy）来袭，Exelon Corp(EXC.N)宣布旗下位於新泽西州的Oyster Creek核电厂进入“警戒”状态，并警告称若水位进一步上升，将迫使运营商动用消防用水为乏铀燃料棒降温。
NRC发言人称，因核电厂水位上升逾2米（6.5英尺），可能影响到该核电厂的循环水泵，所以宣布进入警戒状态。
Oyster Creek核电厂因计划加注燃料目前处於关闭状态，这些循环水泵并非关键问题，但如果水位进一步升至7英尺，则会淹没用於冷却乏燃料池水的服务水泵电动机。
该发言人称，如有必要，公司考虑使用消防用水为乏燃料池降温。
NRC在声明中称，该核电站的水位预计会在接下来几小时开始下降。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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