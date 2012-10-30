飓风“桑迪”令纽约陷入瘫痪

马来西亚警方指认一名朝鲜使馆官员为金正男遇刺案嫌犯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚警方周三指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。
路透纽约10月30日电(记者 Anna Louie Sussman/Michael Erman)---美国历史上最大的风暴之一“桑迪”周二登陆美国东部海岸，纽约市街道上的洪水量创历史记录，飓风还造成电力中断，并导致多数地区的交通瘫痪。
据官员和媒体报导，“桑迪”至少在美国造成13人死亡。随着“桑迪”的西移，十几个州逾百万民众被要求转移。
一家灾害预测公司称，“桑迪”造成的经济损失或最终达到200亿美元，其中只有半数投保。
此次飓风还让美国总统竞选活动在这关键时刻放慢了脚步，并迫使美国交易市场关闭两天。
美国国家气象局称，“桑迪”在曼哈顿下城引发的大浪高达14英尺(4.2米)，远远高於1960年飓风“唐娜”所创下的10英尺(3米)的纪录。
洪水进入地铁系统和曼哈顿周围河下的隧道，令人们担忧纽约未来几天将陷入瘫痪。
气象学家Jeffrey Tongue称，强飓风高达每小时90英里(145公里)。
他说：“希望这是一生仅有一次的风暴。”
由於电力中断，纽约大部分地区陷於黑暗，市内交通也陷於停滞。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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