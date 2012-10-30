飓风“桑迪”令纽约陷入瘫痪

路透纽约10月30日电(记者 Anna Louie Sussman/Michael Erman)---美国历史上最大的风暴之一“桑迪”周二登陆美国东部海岸，纽约市街道上的洪水量创历史记录，飓风还造成电力中断，并导致多数地区的交通瘫痪。

据官员和媒体报导，“桑迪”至少在美国造成13人死亡。随着“桑迪”的西移，十几个州逾百万民众被要求转移。

一家灾害预测公司称，“桑迪”造成的经济损失或最终达到200亿美元，其中只有半数投保。

此次飓风还让美国总统竞选活动在这关键时刻放慢了脚步，并迫使美国交易市场关闭两天。

美国国家气象局称，“桑迪”在曼哈顿下城引发的大浪高达14英尺(4.2米)，远远高於1960年飓风“唐娜”所创下的10英尺(3米)的纪录。

洪水进入地铁系统和曼哈顿周围河下的隧道，令人们担忧纽约未来几天将陷入瘫痪。

气象学家Jeffrey Tongue称，强飓风高达每小时90英里(145公里)。

他说：“希望这是一生仅有一次的风暴。”

由於电力中断，纽约大部分地区陷於黑暗，市内交通也陷於停滞。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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