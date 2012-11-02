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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 2日 星期五 12:31 BJT

纽约马拉松大赛不因“桑迪”改期惹争议

美国纽约市市长Michael Bloomberg表示本周日仍将按计划举办马拉松大赛，引发争议。Bloomberg强调马拉松比赛不会抢占灾民们所需的资源。Bloomberg称，数以千计的观赛者们已经来到纽约，当地经济需要这些游客。大赛组织者称这一赛事将给纽约带来3.4亿美元收入。路透

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