纽约应急管理负责人假公济私被解职

路透纽约11月8日电---媒体周四报导，纽约州州长Andrew Cuomo解雇了该州应急管理负责人Steven Kuhr，因其派政府工作人员前往自己长岛的住所清理飓风桑迪刮倒的一棵树，而当时救援人手非常紧张。

报导称，Cuomo周一发现Kuhr派遣一支队伍前往其住所清理被树挡住的车道。飓风期间Kuhr在阿尔巴尼工作，他打电话把萨福克应急管理办公室的政府工人派往他的住所。而当时桑迪飓风摧毁房屋，并导致纽约长岛地区约100万家庭停电，救援工作迫切需要人手。

Kuhr一年多以前上任，年薪153,000美元。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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