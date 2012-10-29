美国东海岸准备迎接最强烈飓风登陆

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透纽约10月28日电（记者 Michael Erman/Caroline Humer）---美国东海岸居民周日准备迎接飓风“桑迪”（Sandy），这可能是登陆美国的最大飓风，带来毁坏性的风暴、洪水甚至大规模降雪。
官员警告称，“桑迪”已经在加勒比海地区导致66人死亡，目前正向包括华盛顿、纽约和波士顿在内的美国人口密集的区域移动，影响可能波及数百公里。
美国国家海洋及大气管理局称，“桑迪”可能是美国遭遇的最大飓风。
纽约和其他主要城市关闭了运输体系和学校，并疏散了低洼地区的居民。他们警告称电力供应中断可能持续数天。
“我们祈祷最好的结果，作最坏的准备。地下室里的东西都拿出来了。我们拥有两条排水泵，不过在受到飓风Floyd袭击时，我们用了17个小时排水。”新泽西州律师Maria Ogorek表示。
美国政府称，已经向华盛顿特区的联邦非应急部门工作人员发出休假的命令。
纽约证券交易所表示，周一将关闭交易大厅，这是1985年飓风Gloria以来首次，电子交易将正常进行。
总统奥巴马要求居民留意州和当地有关部门的命令，保护自己免受“桑迪”伤害。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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