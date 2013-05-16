(更正)热带风暴“马哈森”临近 孟加拉上百万人转移

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
（更正标题以补上漏字。）
路透孟加拉吉大港5月16日 - 联合国称，热带风暴“马哈森”（Mahasen）预计将于周四晚抵达孟加拉国三角洲沿岸地区，该国目前正在转移当地100万民众。“马哈森”将会带来强风暴雨并可能引发洪水，预计会对410万人构成威胁。
随着“马哈森”临近，孟加拉国已将风暴警告级别提升至七级（最高级别为10级）。“马哈森”每小时风速约为100公里。
“马哈森”在经过孟加拉湾向孟加拉国移动过程中，已在斯里兰卡造成至少七人死亡，令3,881人转移。
“马哈森”继续沿着东北路线向孟加拉国移动，昨夜强度略有减弱，但仍为一级热带风暴。
“（孟加拉国）政府下令从15个沿海地区撤离约100万民众，”联合国人道事务协调办公室（OCHA）称。
“根据最新的风暴轨迹，410万人被认为生活在吉大港（Chittagong）和Cox’s Bazar的危险地区。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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