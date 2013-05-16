更正-热带风暴“马哈森”临近 孟加拉上百万人转移

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(更正：标题有误，应为“上百万人”，而非“上百人”)
路透孟加拉吉大港5月16日 - 联合国称，热带风暴“马哈森”（Mahasen）预计将于周四晚抵达孟加拉国三角洲沿岸地区，该国目前正在转移当地100万民众。“马哈森”将会带来强风暴雨并可能引发洪水，预计会对410万人构成威胁。
随着“马哈森”临近，孟加拉国已将风暴警告级别提升至七级（最高级别为10级）。“马哈森”每小时风速约为100公里。
“马哈森”在经过孟加拉湾向孟加拉国移动过程中，已在斯里兰卡造成至少七人死亡，令3,881人转移。
“马哈森”继续沿着东北路线向孟加拉国移动，昨夜强度略有减弱，但仍为一级热带风暴。
“（孟加拉国）政府下令从15个沿海地区撤离约100万民众，”联合国人道事务协调办公室（OCHA）称。
“根据最新的风暴轨迹，410万人被认为生活在吉大港（Chittagong）和Cox’s Bazar的危险地区。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。