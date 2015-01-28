暴风雪侵袭美国东北部 波士顿受灾严重

一场暴风雪横扫美国东北部，降雪量接近三英尺。暴风雪引发沿海洪灾，波士顿南部地势低洼的城镇遭受洪灾破坏。纽约州、新泽西州和康涅狄格州当局已取消上日发布的旅行禁令，纽约市的地铁系统在关闭10小时后恢复运营，但官员们呼吁人们远离积雪覆盖的道路。路透