全球指数提供商STOXX宣布落户香港 以打通中国大陆市场

路透香港5月26日 - 全球指数提供者STOXX势拓有限公司周五宣布在香港开设办公室，拓展其在亚洲区内的指数业务，并利用香港进入中国内地市场。

STOXX势拓是德意志交易所集团（Deutsche Boerse Group）(DB1Gn.DE)旗下的公司，目前管理超过7,500个全球全面的指数，其中最知名的包括欧元STOXX 50指数、STOXX欧洲50指数和STOXX欧洲600指数。

香港投资推广署的新闻稿引述STOXX势拓董事会主席Holger Wohlenberg表示，“随着亚洲投资市场急速发展，我们决意在香港设点，与日本、韩国及台湾办事处携手扩展区内的业务。”

他并指出，香港的办事处将拉近该公司与本地及内地客户的距离，提升服务效率。

STOXX授权全球500多家公司，利用STOXX势拓指数作为交易所买卖基金（ETF）、期权及期货、结构性产品和被动式管理投资基金的指标。（完）

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