全球指数提供商STOXX宣布落户香港 以打通中国大陆市场

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透香港5月26日 - 全球指数提供者STOXX势拓有限公司周五宣布在香港开设办公室，拓展其在亚洲区内的指数业务，并利用香港进入中国内地市场。
STOXX势拓是德意志交易所集团（Deutsche Boerse Group）(DB1Gn.DE)旗下的公司，目前管理超过7,500个全球全面的指数，其中最知名的包括欧元STOXX 50指数、STOXX欧洲50指数和STOXX欧洲600指数。
香港投资推广署的新闻稿引述STOXX势拓董事会主席Holger Wohlenberg表示，“随着亚洲投资市场急速发展，我们决意在香港设点，与日本、韩国及台湾办事处携手扩展区内的业务。”
他并指出，香港的办事处将拉近该公司与本地及内地客户的距离，提升服务效率。
STOXX授权全球500多家公司，利用STOXX势拓指数作为交易所买卖基金（ETF）、期权及期货、结构性产品和被动式管理投资基金的指标。（完）
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(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
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