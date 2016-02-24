标普警告亚太信贷环境将恶化 借款人再融资风险上升

路透香港2月24日 - 评级机构标准普尔周三发出警告，未来数年亚太地区借款者的信贷环境可能变得不太有利，使再融资风险上升，因为低迷的大宗商品价格和经济增长放缓在美元强势的背景下产生不利影响。

标普称，这可能意味着融资成本增加，支持企业增长的放贷减少，对于信贷评级较弱的公司尤其如此。

自全球金融危机以来，亚洲债券发行获得繁荣发展，因宽松的货币环境和债券投资者追逐收益，使借款人在该地区很容易融资。

根据汤森路透数据，亚洲除日本外市场的G3货币（美元、欧元、日圆）债券发行量连续三年创下纪录高位，并在2014年触及2,101亿美元的峰值，但在2015年降至1,829亿美元。

标普表示，2015年投资级债券发行量下降11%，垃圾级发行减少43%。

但该机构称，如果借款人选择对未来五年到期的所有评级公司债进行再融资，则平均发行量将需要每年增加50亿美元，才能与债券预定的到期情况相匹配。

标普称，在其给予评级的9,614亿美元2016-2020年到期债务中，在2016年和2017年到期的债务分别有1,913亿和2,195亿美元，其余5,506亿在随后年份到期。

美元升值也可能给借款者带来再融资风险，因为过去三年中亚太地区77%的债务发行以美元或欧元计价。因此2016-2020年到期的债务中约68%是以美元或欧元计价。

该地区的货币兑美元在2015年大幅贬值，马币MYR=和印尼卢比IDR=领跌。(完)