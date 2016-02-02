标普调降必和必拓评等 将力拓置于负面观察名单

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透悉尼2月2日 - 评级机构标普周二调降必和必拓(BHP.AX)债信评等，将其置于负面观察名单，并将力拓(RIO.AX)评等置于负面观察名单，原因在于大宗商品市况艰难。
标普将必和必拓债务评等由A+调降至A，称是否继续调降一个级距将取决于该公司本月将出炉的派息政策以及资本支出计划。
此举强化市场臆测，即认为必和必拓将必须降低对股东分红。
标普还将力拓A-评等置于负面观察名单。
“由于大宗商品价格疲弱给现金流带来压力，如果力拓不采取支持性举措，我们未来几周将把其评级调降一个级距。”
澳洲主要出口品-铁矿石价格最近降至逾10年低点。
因全球大宗商品价格持续低迷，穆迪上月将175家石油、天然气和矿业企业置于调降评级检视名单，称大宗商品价格一段时间内可能维持疲态。(完)
(编译 李爽 审校 戴素萍)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。