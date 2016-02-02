标普调降必和必拓评等 将力拓置于负面观察名单

路透悉尼2月2日 - 评级机构标普周二调降必和必拓(BHP.AX)债信评等，将其置于负面观察名单，并将力拓(RIO.AX)评等置于负面观察名单，原因在于大宗商品市况艰难。

标普将必和必拓债务评等由A+调降至A，称是否继续调降一个级距将取决于该公司本月将出炉的派息政策以及资本支出计划。

此举强化市场臆测，即认为必和必拓将必须降低对股东分红。

标普还将力拓A-评等置于负面观察名单。

“由于大宗商品价格疲弱给现金流带来压力，如果力拓不采取支持性举措，我们未来几周将把其评级调降一个级距。”

澳洲主要出口品-铁矿石价格最近降至逾10年低点。

因全球大宗商品价格持续低迷，穆迪上月将175家石油、天然气和矿业企业置于调降评级检视名单，称大宗商品价格一段时间内可能维持疲态。(完)