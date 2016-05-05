新兴市场评等调降速度可能加快--标普

路透伦敦5月4日 - 标准普尔周三警告，调降新兴市场主权评等的速度可能会加快，今年已经来到金融危机高峰以来的最快速度。

20大新兴市场经济体中有九个的标普评等展望为负向，而标普最新报告称，或有负债可能使压力加大。或有负债指的是在危机期间向国有企业或受损银行提供纾困的成本。

“目前我们预期政府关联企业(Government Related Entity;GRE)不会出现可比2009年的迪拜世界(Dubai World)那样的债务危机；然而，GRE债务急增及新兴市场信贷更为普遍地增长，对新兴市场主权评等构成新的潜在风险，”标普表示。

在2007-2014年之间全球债务增长有近半数来自新兴市场经济体，而以总发行量来看，政府相关企业又将近占了其中的一半。

在去年底时，约170家GRE的未偿债券价值7,830亿美元，有四分之一是集中在五家GRE公司，分别是墨西哥的Pemex、巴西国家石油公司(Petrobras)、委内瑞拉的PDVSA、俄罗斯的Gazprom，以及韩国进出口银行。

“政府资产负债表上不断增加的或有负债，目前对新兴市场主权的负向评等轨道影响并不大。但这并不是说它们无关紧要，”标普表示。

“相反地，它们很要紧--而且这样的情况出现得相当频繁。实际上，新建立的IMF或有债务数据库涵盖了80个国家，在1990-2014年期间识别出91个金融行业危机场景，从而催生了建立公共基金的要求，基金规模平均相当于GDP的9.7%。”

尽管债务多集中于拉美大型经济体和俄罗斯的国营石油企业，但迄今为止GRE债务最大的一块在中国，共计相当于该国国内生产总值(GDP)的将近120%。

按照标普计算，下一位是巴西，比率仅略高于20%，之后为墨西哥与俄罗斯，各自的比率都在20%左右。

报告称，或有债务问题很少会导致其本身被降级，但常常引发经济问题，或堆叠在其它经济问题上，同时又难以预估。

“那样，或有债务将会令已经左支右绌的公共财政、不断放缓的经济和低落的信心雪上加霜。”

因此，已经有这么多国家出现在降级警告名单上，评级调降可能还将继续进行下去。

“(评级展望中)如此明显的负面倾向暗示，新兴市场主权评级逐步下滑不仅可能持续下去，而且还会加速，”标普称。(完)