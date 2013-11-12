债权人同意顺风光电30亿元收购无锡尚德太阳能（更新版）

(新增细节)

路透香港11月12日 -中国太阳能企业--尚德电力控股主要业务的债权人周二投票支持香港上市的顺风光电国际(1165.HK)对无锡尚德太阳能电力的收购，这标志着涉资17.5亿美元的债务重组接近完成。尚德电力控股是无锡尚德太阳能电力的母公司。

顺风光电本月宣布，已经同意以30亿元人民币(4.93亿美元)收购无锡尚德，正等待多方面的同意，包括自身股东及无息尚德债务重整中的债权人。

尚德发言人RyanUlrich表示，包括中国银行业者代表及国内外供应商在内的债权人均支持这个债务重整计划。但他拒绝进一步发表评论。

一位参加无锡债权人会议的消息人士告诉路透，超过500位的债权人“一面倒地”通过这项计划。

“这意味着顺风已经清除了收购的主要障碍，”该名要求匿名的消息人士表示，他并称此番重整最终需要一无锡地方法院的批准。

顺风表示无法立即置评。

无锡尚德债务重整完成，将为尚德电力控股的改革铺路。(完)

(编译 张明钧; 审校 王冠中)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。