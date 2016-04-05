版本:
中国
国际财经 | 2016年 4月 5日 星期二 11:19 BJT

低利率并非长期持续增长的必要条件--标准普尔高管

路透首尔4月5日 - 标准普尔评级服务公司一名高级主管周二表示，低利率并非长期、持续增长的必要条件。经济的长期和持续增长是标普评估主权评级时的一个重要考量因素。

“低利率从来都不是我们所感兴趣的长期、持续增长的原因，”标普亚太区高级主管KimEng Tan在首尔的一次媒体圆桌会议上表示。

Tan并未评论韩国的政策利率；韩国指标利率目前在历史低位1.50%。(完)

(编译 王颖；审校 张荻)

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐