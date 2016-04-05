低利率并非长期持续增长的必要条件--标准普尔高管

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透首尔4月5日 - 标准普尔评级服务公司一名高级主管周二表示，低利率并非长期、持续增长的必要条件。经济的长期和持续增长是标普评估主权评级时的一个重要考量因素。
“低利率从来都不是我们所感兴趣的长期、持续增长的原因，”标普亚太区高级主管KimEng Tan在首尔的一次媒体圆桌会议上表示。
Tan并未评论韩国的政策利率；韩国指标利率目前在历史低位1.50%。(完)
(编译 王颖；审校 张荻)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。