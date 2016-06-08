焦点：标准普尔警告升息或导致财政恶化 引发主权评级调降潮

路透伦敦6月7日 - 标准普尔周二警告称，一些主要经济体如果将利率从纪录低位上调至更为正常的水平，可能被调降信用评级或展望。

标普称，由于近几年来几乎没有施行真正的预算紧缩，全球主要国家中多数若无央行超大力度的支持政策，财政状况将会恶化。

在标普分析的25个国家中，若利率进一步接近长期平均水平，多数国家2015年整体赤字与GDP之比将会高出1-2个百分点。这意味着升息可能是坏消息。

“如果没有经济成长和营收的上升来抵消利率成本的增加，财政状况将会恶化，”标普分析师Moritz Kraemer称。

“财政状况是我们评定主权评级依据的因素之一，因此下调评级的压力将会加大。”

Kraemer估计，在较正常的环境下，美国去年整体赤字与GDP之比高出1.3个百分点。美国已经开始升息。

这个问题在欧元区最明显，欧洲央行才要通过购买公司债的形式展开新一轮刺激。

意大利、法国和西班牙的赤字比都将高出约2个百分点。德国的平衡预算则将转为1.6%的赤字比。

英国赤字比将高出1.9个百分点。波兰和南非赤字比将高出1.3个百分点。

“我们以简单的利率修正后财政平衡计量做出结论，特别是在发达经济体，没什么理由可掉以轻心。”Kraemer说。

“近来预算情况改善多是由于货币扩张的缓和效应。的确，许多经济体似已暂停采取酌情裁量的财政调整。”(完)