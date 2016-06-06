标普维持南非投资级评级 展望仍为负面

路透约翰尼斯堡6月3日 - 南非周五虽保住标普给予其的投资级债信评级，但标普仍维持南非评级展望为负面，因国内生产总值(GDP)增长疲弱。

标普虽维持南非“BBB-”评级，但在声明中警告称展望负面系反映“GDP低速成长可能造成的不利后果”，并暗示“如果政策措施无法改善经济，我们可能将在今年或明年调降其评级。”

南非有可能失去投资级评级是因为，经济成长乏力，赤字庞大，而且围绕南非总统祖马(Jacob Zuma)有些丑闻。

“政治紧张情势升温，加重了南非主权债信评级因素中的弱项，”标普警告称，但其表示，南非已显示出减少财政赤字的决心。

兰特兑美元在此消息公布后延续稍早时涨幅，交投在15.0600的最强水平。

南非财政部称，标普的评级结果使得南非在12月下次标普检视评级之前有更多时间落实经济改革并扩大增长，该部预估南非2016年经济成长率为0.9%，低于去年的1.3%。

财政部表示，惠誉也料将在6月6日当周公布评估结果。和标普一样，惠誉对南非的评级也是仅较非投资级高出一个级距。穆迪上月维持南非债信评级在“Baa2”不变。(完)