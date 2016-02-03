标准普尔将今年美国升息次数预期从四次下调至两次

亚股下跌 美元受叶伦升息信号提振走强
路透东京1月19日 - 亚股周四下滑，美元反弹，之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦暗示美联储准备走上升息道路。
路透伦敦2月2日 - 评级机构标准普尔周二将美国今年升息次数的预期从四次下调至两次，称低通胀和全球市场不确定性将阻止美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息。
标普对美联储利率政策的预估若发生变化，将影响到对其授予评级的许多国家和企业借款成本的预期，因为美国利率常被作为全球借款成本的基准。
“无论是1月27日美联储联邦公开市场委员会(FOMC)两日会议后的政策声明，还是周五的美国第四季GDP初值报告，都表明美联储在今年进一步升息前还要等更多时间，”标准普尔表示。
该机构还称，目前预计“美联储将在3月的FOMC会议上按兵不动，今年料仅升息两次。”标准普尔之前预计，美联储今年将升息四次，3月份将是第一次。
标准普尔调整后的预期仍与金融市场不同，后者现在甚至都不能完全肯定美联储今年会再升息一次。(完)
(编译 王颖；审校 郑茵)
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