标准普尔对中国房地产业和俄罗斯银行业发出警告

路透伦敦11月19日 - 债信评级机构标准普尔周三表示，中国房地产市场定价过高且供应过剩，俄罗斯银行业资本匮乏，都可能在未来几年面临进一步的评级下调。

该机构发布了两份侧重于新兴市场的最新报告，称中国房地产市场评级可能比亚洲其他大型市场受到更大的冲击；此外像俄罗斯银行业一样，土耳其、南非和巴西的银行业者也将面临困难。

标普房地产报告称，明年亚洲的评级将“偏于负面”，因中国和香港的房价预计将下滑。

房地产业占中国年度经济产出的比重超过15%，银行业为建房和购房提供大量融资，因此房地产市场长期低迷可能是中国经济面临的最大风险。

“销售持续低迷、融资成本上升，以及获得资金的渠道减少将冲击(中国)较小的地区性业者...因此，我们可能会在我们的低端评级区域看到更多下调，甚至是违约，”标普说。

标普在银行业分析中，强调指出俄罗斯是七大新兴市场国家中一大担忧。这些新兴市场国家还包括：中国、南非、巴西、墨西哥、土耳其和印度。

标普对俄罗斯银行业者的评级中，有近70%的展望为负面。负面展望意味着未来两年评级遭下调的可能性为三分之一。

“俄罗斯银行业者最易受到当前经营困境的影响，西方制裁和经济成长降低造成这种困难，”标普说，“我们认为2015年的主要风险是，风险成本和融资压力增加导致资本侵蚀。”(完)

(编译 郑茵/杜明霞；审校 徐文焰/王兴亚)

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