海基会秘书长高孔廉将于2月初去职--海基会

路透台北1月10日 -台湾负责两岸事务谈判机关--海峡交流基金会(海基会)秘书长高孔廉周五表示，已向高层提出口头及书面辞呈，将于今年2月6日去职。他表示对继任人选没有置评余地。

高孔廉指出，前年9月前海基会董事长江丙坤卸任时，他即提出去职意愿，但因当时尚未寻得合适人选，而有由他担任过渡时期秘书长的共识。他称自己在两岸事务职位上任职已久，希望能够退休并借此机会世代交替，因而选择于农历春节后离职。

主管两岸事务的陆委会至今未对继任人选释出任何消息。但今年两岸事务仍有诸多仰赖谈判，包括2月台湾陆委会主委王郁琦与大陆国台办主任张志军将进行会商，以及陆委会称今年于北京举行的亚太经济合作组织(APEC)会议，是两岸领导人会面的适当场合。

不过一般预料高孔廉的去职对两岸正在进行的货品贸易协商等经济议题影响不大，此类金融及经贸议题谈判多已回归金融及经贸部会主导。(完)

(记者 林妙容; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。