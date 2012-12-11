IMF前总裁卡恩与纽约酒店服务员达成和解

欧盟执委会主席容克提出英国退出后之欧盟改革建议
容克在向欧洲议会提交的“白皮书”中，列出了欧盟未来的五种情境，从基本不做改变，到收缩职责范围至仅监管一个共同市场，直至跨出一大步，集中管理各成员国的主权。
路透纽约12月10日（记者 Joseph Ax） - 国际货币基金组织前总裁卡恩(Dominique Strauss-Kahn)和指控他性侵的纽约酒店女服务员周一达成和解，和解金额未公开。性侵丑闻不仅让卡恩丢了饭碗，而且也让他失去了成为法国总统的机会。
法官麦基昂(Douglas McKeon)在纽约州最高法庭的听证会上表示，协议细节依然保密。
目前身在巴黎的卡恩并未出现在纽约的法庭上，酒店女服务员迪亚洛(Nafissatou Diallo)当天则现身。
听证会结束後，迪亚洛在法庭外发表了一份简短声明：“我感谢大家，感谢上帝。”
迪亚洛的律师Kenneth Thompson表示：“迪亚洛女士是一名坚强勇敢的女性，她从未对我们的司法体制失去信心。随着和解的达成，她现在可以展望未来，继续自己的生活，我们感谢大家的支持和祈祷。”
卡恩的律师泰勒(William Taylor)和梅塔(Amit Mehta)在一封电邮声明中称：“我们代表卡恩先生，高兴看到此事达成和解。我们感谢麦基昂法官，他的耐心和宽容使这份协议得以达成。”
这份协议结束了卡恩在美国的法律纠纷，但他在法国还要面临更多庭审。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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