卡恩与性侵案女主角达成初步和解协议--消息人士

印尼称金正男一案嫌疑人中至少三名朝鲜人逃往迪拜
路透雅加达2月20日 - 一位印尼移民官员周一表示，因与金正男被害事件有关而被通缉的四名朝鲜人当中，至少三人在案发当晚搭乘一架航班从雅加达飞往迪拜。
路透纽约11月29日电（记者 Noeleen Walder）---消息人士称，国际货币基金组织（IMF）前总裁施特劳斯·卡恩已与酒店女服务员迪亚洛（Nafissatou Diallo）达成性侵案和解初步协议。
但该消息人士警告称，协议仍有可能破裂。
《纽约时报》援引了解此案的消息人士的说法，率先报导了卡恩性侵案的上述进展。
该报称，卡恩和迪亚洛的代理律师下周将在纽约的一个法庭出庭。报导还称，双方未在初步协议中敲定赔偿金额。
双方代理律师周四晚间未立即对此发表评论。
这起性侵案由纽约布朗克斯高级法庭（Bronx Supreme Court）受理，涉及的刑事诉讼已被法庭驳回。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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