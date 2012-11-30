卡恩与性侵案女主角达成初步和解协议--消息人士

路透纽约11月29日电（记者 Noeleen Walder）---消息人士称，国际货币基金组织（IMF）前总裁施特劳斯·卡恩已与酒店女服务员迪亚洛（Nafissatou Diallo）达成性侵案和解初步协议。

但该消息人士警告称，协议仍有可能破裂。

《纽约时报》援引了解此案的消息人士的说法，率先报导了卡恩性侵案的上述进展。

该报称，卡恩和迪亚洛的代理律师下周将在纽约的一个法庭出庭。报导还称，双方未在初步协议中敲定赔偿金额。

双方代理律师周四晚间未立即对此发表评论。

这起性侵案由纽约布朗克斯高级法庭（Bronx Supreme Court）受理，涉及的刑事诉讼已被法庭驳回。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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