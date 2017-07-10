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矽谷Stripe与中国支付宝和微信支付达成全球合作伙伴关系
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2017年7月10日 / 凌晨2点37分 / 2 天前

矽谷Stripe与中国支付宝和微信支付达成全球合作伙伴关系

1 分钟阅读

路透纽约7月9日 - 矽谷初创公司Stripe已经与中国数字支付提供商支付宝和微信支付达成合作伙伴关系，让商家可使用其全球平台接受中国消费者的付款。

Stripe称，上述合作关系令电商从周日开始，可以使用Stripe接受中国用户使用支付宝和微信支付在网站上付款。

该公司表示，希望服务的整合能帮助客户敲开中国庞大消费市场的大门，从而提高该公司自身的收入。在中国消费市场，信用卡仅占在线消费的一小部分。

支付宝是中国电商巨头阿里巴巴(BABA.N)的金融关联公司--蚂蚁金服旗下的旗舰支付服务，拥有超过5.2亿用户。微信支付拥有逾6亿用户，是娱乐和社交网络公司腾讯控股(0700.HK)旗下的支付应用。

“如果你是一家互联网企业，这就打开了一个新的庞大客户群，”Stripe的总裁和联合创始人John Collison在接受采访时说。他还说，反过来看，中国消费者也有了更多的选择，他们可以从跨国网络商家那里购买产品和服务。

Stripe由Patrick Collison和John Collison两兄弟在2010年创建，提供能让25国的商家接受网络支付的技术。该公司对每笔通过其平台进行的支付交易收取费用。

“如果我们能帮助一家企业将销售提高一倍，那么我们从这家企业获得的营收也会增加一倍，”Collison说。

“中国消费者的服务需求处于历史高点，”支付宝北美总裁Souheil Badran在接受采访时说。建立新的合作伙伴关系将使中国消费者与全球数以十万计使用Stripe服务的企业连接起来。(完)

编译 孙国玉/汪红英；审校 徐文焰/白云

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