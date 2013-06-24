美元强势推动人民币收跌

* 人民币收低，中间价续降至本月新低

* 本币资金紧张对即期市场影响有限

* 继续关注季节性和政策性购汇因素叠加的影响

* 交易员称短期内即期走势仍在区间震荡

路透北京6月24日 - 人民币兑美元即期周一继续收低，因近期美元强势，人民币中间价连续第五天回落至本月新低位置。交易员称，人民币即期开盘即跟随中间价走弱，购汇也于午盘逐步发力，短期则仍料在6.12-6.14元区间震荡。

交易员称，近期人民币流动性紧张对即期市场影响相对有限，而20号文的影响亦小于此前预期，因其此前已逐步释放，短期内即期供求仍大体均衡。但仍要关注半年末季节性因素及综合头寸购买因素叠加的可能影响。

"人民币资金面紧还是紧，但不像上周那么紧张了，今天购汇也出来一些。”上海某行交易员并预计，感觉前期升值已经差不多到位了，中间价有可能横盘整理一段时间，短期内即期价格也有可能继续震荡盘整。预计从保持稳定的政策基调来看，中间价后期不大可能会持续贬值及引导市场升值预期逆转。

另有北京一国有银行交易员称，最近人民币中间价连续下滑，是与强势美元指数的联动相对紧密。而20号文发布已有不短时间，即期市场料已消化得差不多，且部分银行亦通过压缩外币贷款等方式来应对，因此虽然20号文至6月末可能是一个期限，但可以说政策性因素对即期市场形成的短期冲击不会太大，市场仍会相对平稳。

“最近仍要关注本币市场流动性紧张的带动效应，季节性因素这些叠加后的影响。”上述交易员称。

自5月下旬起，银行间市场资金即开始出现紧张迹象，此后事态不断升级，流动性困境迟迟不见改善。中国银行间市场周一主要质押式回购利率大幅跳水，其中隔夜降幅超200个基点(bp)，交易员表示，流动性较上周五前的市况确实有现进一步转暖迹象，不过资金价格明显回落更多是受相对较低的开盘价引导。

东京汇市美元指数周一亚洲时段升至两周半高点，兑日圆劲升，关于美国将缩减货币刺激措施的预期推动美国公债收益率大涨。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1451 6.1342 -0.18%

中间价 6.1807 6.1766 -0.07%

成交额 144亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.74% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 104 6.1347 6.1451

2013年来即期升贬值幅度 1.39%

1年期美元/人民币掉期升水 1,385

离岸人民币市场,北京时间16:30 今日 上日

1年期NDF 6.3144/84 6.2970

CNH即期 6.1410/27 6.1287

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李文科/李然; 审校 杨淑祯/曾祥进)

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