甘肃省6.6级地震已造成47人死亡 296人重伤（更新版）

中国保监会主席项俊波涉嫌严重违纪正接受调查--中纪委
路透北京4月9日 - 中国中共中央纪委周日表示，中国保险监督管理委员会党委书记、主席项俊波涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。
(更新最新伤亡人数和细节)
路透北京7月22日 - 据新华社报导，中国西北省份甘肃省岷县、漳县交界地震已导致47人死亡296人重伤。
此外，国家卫生计生委派出临床专家小组，将于今日赶赴灾区指导工作，并通知陕西、四川卫生厅做好准备，随时根据需要派出卫生应急队伍支援灾区，并收治灾区转运的伤员。
新华社此前报导，从甘肃省地震局了解到，周一7时45分左右，岷县、漳县交界处发生的里氏6.6级地震。（完）
(发稿 李然; 审校 黄凯/杨淑祯)
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