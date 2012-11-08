危地马拉发生7.4级强震

危地马拉附近海域周三发生强烈地震，已造成至少39人死亡，多人被埋，并引发远至墨西哥城的民众疏散。 地震发生在危地马拉当地时间上午10:35（1635 GMT），震级为7.4级。当地一名消防负责人称，在墨西哥边境附近的一个山区，有些死者被埋在废墟下。路透