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时事要闻 | 2012年 4月 17日 星期二 12:34 BJT

智利首都发生强烈地震--路透目击

路透圣地亚哥4月16日电---一位路透目击者称,智利首都圣地亚哥周二受强烈地震摇撼.

美国地质调查局称,此次地震规模6.6,震中在Valparaiso北北东方30英哩,深度41.9英哩.(完)

--编译 兰秀娟;审校 蔡美珍

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