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时事要闻 | 2013年 3月 26日 星期二 07:32 BJT

危地马拉城附近发生6.2级地震--美国地质调查局

路透华盛顿3月25日 - 美国地质调查局(USGS)称，周一危地马拉城附近发生6.2级地震。最初报导为5.8级。

震中位于危地马拉城东南部仅6英里(9.5公里)，但震中深度为91.3英里(147公里)，减弱了其威力。

6.2级的地震能造成严重的破坏。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 张涛)

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