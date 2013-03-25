危地马拉城附近发生6.2级地震--美国地质调查局

中国保监会主席项俊波涉嫌严重违纪正接受调查--中纪委
路透北京4月9日 - 中国中共中央纪委周日表示，中国保险监督管理委员会党委书记、主席项俊波涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。
路透华盛顿3月25日 - 美国地质调查局(USGS)称，周一危地马拉城附近发生6.2级地震。最初报导为5.8级。
震中位于危地马拉城东南部仅6英里(9.5公里)，但震中深度为91.3英里(147公里)，减弱了其威力。
6.2级的地震能造成严重的破坏。(完)
(编译 兰秀娟; 审校 张涛)
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路透华盛顿4月8日 - 美国一名官员周六对路透称，美国海军一支航母战斗群将向朝鲜半岛附近的西太平洋海域移动，以展示军力。当下朝鲜推进武器计划引发的担忧加剧。
路透北京4月7日 - 新华社周五报导，中美两国元首在美国的会唔深入、友好，双方高度评价中美关系取得的历史性进展，同意在新起点上推动中美关系取得更大发展，更好惠及两国人民和各国人民。