独家：道富银行接近收购GE资产管理业务--消息

路透2月4日 - 知情人士表示，道富银行(STT.N)接近达成协议，收购通用电气(GE)(GE.N)的1,150亿美元资产管理业务。美国工业综合企业GE目前正持续脱手非核心重点的资产。

消息人士本周称，总部位于波士顿的资产管理公司道富银行在收购GE这项业务方面，已超越高盛(GS.N)等其他竞购者，占据了优势；目前与GE的谈判进展到最后阶段。

消息人士并表示，最快本月就能达成协议，对GE资产管理业务的估值最高达5亿美元。但消息人士亦审慎表示，谈判仍有可能失败。

由于谈判事属机密，消息人士都要求匿名。

“市场上潜在收购方对GE资产管理(GEAM)展现浓厚兴趣，交涉正顺利进行。目前还未公开宣布买主。目前一切仍按照我们原先设想的交易时间表顺利进行，仍预计本季完成我们的战略评估。”GE在声明中表示。

道富银行未回应置评请求；高盛拒绝评论。

GE旗下的资产管理部门截至6月30日管理资产规模1,150亿美元，负责为公司13万美国员工的多数人打理退休计划，以及为外部机构投资者管理资产，包括第三方退休计划。

若能收购成功，也将对饱受资金外流困扰的道富银行带来提振。

截至12月底，道富银行负责托管和监督的资产规模达28万亿(兆)美元，负责管理的资产规模则有2万亿美元。其市值约220亿美元。(完)