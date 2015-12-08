研究显示未来15年伦敦经济增速将快于纽约

牛津经济研究院（Oxford Economics）周一发布的报告称，未来15年伦敦经济增速将快于纽约，因伦敦从全球经济增长中获益更多。据牛津经济研究院预测，从现在起到2030年，伦敦经济将年均增长2.9%，高于纽约的2.6%。除伦敦外，欧洲城市中仅有巴黎跻身该报告的10大增速最快城市榜单。巴黎同期增速预计为年均1.7%。路透