课题研究建议中国征收非线性资本税 以阻止金融危机发生--报载

路透北京7月14日 - 由包括复旦大学在内“非线性资本流动税与金融危机防范”项目组建议，中国政策层可通过征收非线性资本流动税，阻断货币贬值预期与资本外流的恶性循环，从而阻止金融危机发生。

上海证券报援引该项目组的成果发布会报导称，只要政策层对非线性资本税下的边际税率选择合理，既能达到规避金融危机的目的，又不会对正常的国际资本流动需求造成扭曲，同时还能消除资本外逃现象，使得中国资本市场有一个防范国际金融危机的防火墙，使得“资本外流/实际汇率贬值”的恶性循环被阻断。

“当下中国金融体制改革裹足不前的一个重要原因是，资本开放与金融危机两个目标之间存在矛盾，没法避免货币贬值预期与资本外流的恶性循环。”报导称。

而基于此，该项目组提出中国国际金融体制改革的整体框架与路线图，分四步。第一，建立非线性资本流动税机制，同时开放资本市场；第二，改革人民币固定（有管理的浮动）汇率机制，实行人民币浮动汇率机制。

第三，非线性资本流动税和浮动汇率使得中国宏观经济政策、货币政策完全独立，完全由中国经济实际情况决定。

第四，当浮动的人民币汇率反映了市场均衡，而非线性资本流动税阻断了国际金融风险对中国国内金融市场的影响时，中国的金融体制可以按照国内经济对金融体制的要求加速改革，可以使得健康而有效的金融体制得以建立。

“非线性资本流动税的引入，使得中国资本项目开放在学术层面和操作层面都找到突破性解决方法。一旦被监管方采纳，上海自贸区金改系列政策落地将加速推进，中国资本项目开放进程将大大加快。”报导援引业内资深专家称。

该项目组由上海财经大学、复旦大学、香港中文大学、亚洲开发银行共同合作组建。（完）