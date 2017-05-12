中国限制资本外流令交易急冻 对外投资“冰河期”隐然成形--研究

二季度企业家和银行家宏观经济热度指数和信心指数系数上升--人行调查
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透北京5月11日 - 周四公布的一项调查显示，2016年中国在服务业和工业对外直接投资(ODI)交易迅猛增长，但随着当局限制资本外流，2017年投资“冰河期”隐然成形。
中国当局去年底宣布了一系列措施，旨在加强对资金外流的管控，并扼制在房地产、娱乐业和体育俱乐部等领域出现的一些“非理性”对外投资倾向。
“过去四个月几乎没有任何大型交易。”专攻中国对外投资的私募股权基金亚欧联合资本(A Capital)创办人暨管理合伙人Andre Loesekrug-Pietri上个月表示。该公司编纂亦汇编追踪中国ODI的龙指数(Dragon Index)。
Loesekrug-Pietri怀疑，2017年中国能否追平去年价值达1,700亿美元对外投资的佳绩。
“我认为我们正步入一段冰河期，未来几年很困难。”
今年前三个月，中国非金融类ODI同比锐减48.8%至205.2亿美元。
中国大连万达集团以10亿美元收购Dick Clark Productions的交易案在3月破局，因把资金转出国门存在困难。
去年中国互联网和游戏巨头腾讯以86亿美元收购芬兰手游业者Supercell多数股权。
“不能低估该交易的重要性，”亚欧联合资本发布的一份报告称。
报告称，这是中国服务行业民营企业史上规模最大的一笔交易，显示中国从重工业向服务业转型。
中国国有企业近几年也完成了一些规模更大的交易，包括中国化工以430亿美元收购先正达、中海油以150亿美元收购加拿大Nexen Energy。
数据显示，私营公司正在追赶国有企业，在2016年的境外交易中占比43%，高于前一年的36%。
2016年，私营企业的投资总计613亿美元，较2015年的210亿美元增加了近两倍。
根据龙指数，中国激增的ODI主要流向了发达国家，2016年分别有504亿美元流入美国和517亿美元流入欧洲。
中国2016年境外投资达到1,701亿美元，较2015年增加44.1%。
中国商务部的数据显示，2014年至2017年第一季度，中国对参与“一带一路”国家的非金融ODI总计459.5亿美元。(完)
(编译 张若琪/李爽/王兴亚；审校 戴素萍/白云)
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