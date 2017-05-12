中国限制资本外流令交易急冻 对外投资“冰河期”隐然成形--研究

路透北京5月11日 - 周四公布的一项调查显示，2016年中国在服务业和工业对外直接投资(ODI)交易迅猛增长，但随着当局限制资本外流，2017年投资“冰河期”隐然成形。

中国当局去年底宣布了一系列措施，旨在加强对资金外流的管控，并扼制在房地产、娱乐业和体育俱乐部等领域出现的一些“非理性”对外投资倾向。

“过去四个月几乎没有任何大型交易。”专攻中国对外投资的私募股权基金亚欧联合资本(A Capital)创办人暨管理合伙人Andre Loesekrug-Pietri上个月表示。该公司编纂亦汇编追踪中国ODI的龙指数(Dragon Index)。

Loesekrug-Pietri怀疑，2017年中国能否追平去年价值达1,700亿美元对外投资的佳绩。

“我认为我们正步入一段冰河期，未来几年很困难。”

今年前三个月，中国非金融类ODI同比锐减48.8%至205.2亿美元。

中国大连万达集团以10亿美元收购Dick Clark Productions的交易案在3月破局，因把资金转出国门存在困难。

去年中国互联网和游戏巨头腾讯以86亿美元收购芬兰手游业者Supercell多数股权。

“不能低估该交易的重要性，”亚欧联合资本发布的一份报告称。

报告称，这是中国服务行业民营企业史上规模最大的一笔交易，显示中国从重工业向服务业转型。

中国国有企业近几年也完成了一些规模更大的交易，包括中国化工以430亿美元收购先正达、中海油以150亿美元收购加拿大Nexen Energy。

数据显示，私营公司正在追赶国有企业，在2016年的境外交易中占比43%，高于前一年的36%。

2016年，私营企业的投资总计613亿美元，较2015年的210亿美元增加了近两倍。

根据龙指数，中国激增的ODI主要流向了发达国家，2016年分别有504亿美元流入美国和517亿美元流入欧洲。

中国2016年境外投资达到1,701亿美元，较2015年增加44.1%。

中国商务部的数据显示，2014年至2017年第一季度，中国对参与“一带一路”国家的非金融ODI总计459.5亿美元。(完)