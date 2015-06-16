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路透中文体育短讯 | 2015年 6月 16日 星期二 14:52 BJT

斯图加特公开赛 纳达尔时隔五年捧得草地赛奖杯

6月15日纳达尔在斯图加特网球公开赛决赛中以7-6(3) 6-3直落两盘战胜特洛伊基，继2010年温网冠军之后时隔五年再度捧得草地赛奖杯。九届法网冠军纳达尔上个月在法网四分之一决赛中负于德约科维奇，是他在生涯72场法网比赛中的第2次败北。排名下降的事实使得纳达尔颇为受伤，他表示相对于槽糕的上半年来说，下半年会有一个更好的表现。路透

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