近八成投资者看好今年A股 预期沪综指升逾一成--美盛

沪综指连二日反弹收升 投资者参与意愿不强缩量震荡为主
路透北京1月18日 - 中国股市沪综指周三连二日小幅反弹收升。分析师表示，今日大盘以缩量震荡为主，投资者参与意愿并不强，中小盘股重返疲弱。临近春节长假，投资者观望情绪逐渐浓厚，料后市大盘以低位震荡为主。
路透上海4月14日 - 国际知名资产管理公司--美盛环球资产管理公司(LM.N)周四发布调查报告称，近八成的中国受访者认为今年内地股市将提供最佳的投资机会，接近三分之二受访者预测均值显示沪综指.SSEC今年将走高12.4%。
去年12月至今年1月，美盛对全球5,370名高资产净值投资者进行了调查，亚洲受访者达1,341名，其中包括约220位中国投资人。就全球而言，受访者平均年龄为41岁，这是全球最大规模的大众富裕年轻投资者调查。
在此次全球调查中，八成中国投资者对未来12个月的投资表现非常乐观，该数据仅次于美国（81%），而在风险承受水平来看，中国无论是超过40岁的年长投资者及低于40岁的年轻投资者，都高于全球和亚洲的均值。
对于中国投资者而言，目前最为忧虑的因素包括国内股市波动较大、国内经济增长放缓等；另外，全球经济欠稳定、通货膨胀亦是他们所担忧的问题之一。
去年中A股自高点大幅下跌，令大多受访者对去年全年A股表现的感觉是下跌的，而实际上沪综指去年一年累计上涨9.4%。中国投资者对于长期投资期限的定义是最短的，68%中国受访者认为长期投资年期是五年甚至以下，这个比例远高于香港（26%）、欧洲（22%）和美国（11%）。
沪综指周四午盘报3,068.860点，今年以来累计下跌13.3%。
另外，中国投资者在未来一年对国际投资更为看重，有78%的年长投资者和87%年轻投资者将更为关注国际投资机会，美国毫无疑问是他们海外投资的首选，之后是澳大利亚、英国、新加坡和香港等。
全球投资者对A股市场则保持谨慎，在全球最佳投资机会的国家排名中，中国已从2014年的第二名、去年的第九位进一步滑落至第11位。在全球，美国是今年全球公认的最佳投资地，在亚洲则是新加坡。
总部位于美国马利兰州的美盛环球资产管理公司2月底管理资产规模为6,567亿美元，公司在全球多个主要投资中心提供主动性资产管理服务。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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