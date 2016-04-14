近八成投资者看好今年A股 预期沪综指升逾一成--美盛

去年12月至今年1月，美盛对全球5,370名高资产净值投资者进行了调查，亚洲受访者达1,341名，其中包括约220位中国投资人。就全球而言，受访者平均年龄为41岁，这是全球最大规模的大众富裕年轻投资者调查。

在此次全球调查中，八成中国投资者对未来12个月的投资表现非常乐观，该数据仅次于美国（81%），而在风险承受水平来看，中国无论是超过40岁的年长投资者及低于40岁的年轻投资者，都高于全球和亚洲的均值。

对于中国投资者而言，目前最为忧虑的因素包括国内股市波动较大、国内经济增长放缓等；另外，全球经济欠稳定、通货膨胀亦是他们所担忧的问题之一。

去年中A股自高点大幅下跌，令大多受访者对去年全年A股表现的感觉是下跌的，而实际上沪综指去年一年累计上涨9.4%。中国投资者对于长期投资期限的定义是最短的，68%中国受访者认为长期投资年期是五年甚至以下，这个比例远高于香港（26%）、欧洲（22%）和美国（11%）。

沪综指周四午盘报3,068.860点，今年以来累计下跌13.3%。

另外，中国投资者在未来一年对国际投资更为看重，有78%的年长投资者和87%年轻投资者将更为关注国际投资机会，美国毫无疑问是他们海外投资的首选，之后是澳大利亚、英国、新加坡和香港等。

全球投资者对A股市场则保持谨慎，在全球最佳投资机会的国家排名中，中国已从2014年的第二名、去年的第九位进一步滑落至第11位。在全球，美国是今年全球公认的最佳投资地，在亚洲则是新加坡。

总部位于美国马利兰州的美盛环球资产管理公司2月底管理资产规模为6,567亿美元，公司在全球多个主要投资中心提供主动性资产管理服务。（完）